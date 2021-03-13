13.03.2021, 07:00
Турция вводит обязательные электронные анкеты для туристов(3)
Foto: Andrei Danilo
В Турции новые требования для туристов – с 15 марта все иностранцы должны перед поездкой заполнить электронную анкету. Без нее на рейс не пустят, , пишет портал 34travel.me.
В анкете понадобится указать свои паспортные данные, мобильный телефон, адрес электронной почты, название авиакомпании, дату вылета, номер рейса и адрес местонахождения в Турции.
С помощью данных из полученных анкет создадут специальный HES-код, по которому власти смогут отслеживать возможные контакты туристов с заболевшими и связываться с ними при необходимости.
Электронную анкету нужно заполнить за 72 часа до поездки. Иностранцам, которые пересекают Турцию транзитом, делать это необязательно.
Заполнить анкету можно ЗДЕСЬ.