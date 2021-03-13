Турция вводит обязательные электронные анкеты для туристов

В анкете понадобится указать свои паспортные данные, мобильный телефон, адрес электронной почты, название авиакомпании, дату вылета, номер рейса и адрес местонахождения в Турции.

С помощью данных из полученных анкет создадут специальный HES-код, по которому власти смогут отслеживать возможные контакты туристов с заболевшими и связываться с ними при необходимости.

Электронную анкету нужно заполнить за 72 часа до поездки. Иностранцам, которые пересекают Турцию транзитом, делать это необязательно.

Заполнить анкету можно ЗДЕСЬ.