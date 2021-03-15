Туристы определили самые непривлекательные для путешествий страны

Так, согласно полученным данным, 84 процента респондентов ни за что бы не поехали в страны, требующие самоизоляции. Среди них, например, Чили, Перу, Южная Корея, Таиланд, Польша и Тунис.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что 57 процентов опрошенных планируют отправиться в путешествие в течение ближайших двух месяцев, а 81 процент признались, что готовы на поездки только после вакцинации.

При этом 68 процентов туристов поделились, что качество их жизни ухудшилось из-за отсутствия возможности свободно перемещаться между странами. Так, например, 40 процентов рассказали, что невозможность улететь отдыхать негативно отразилась на их психологическом состоянии, а у трети респондентов из-за закрытых границ пострадал бизнес.

“Главный приоритет для всех на данный момент — это безопасность во время COVID-19. Но важно, чтобы мы наметили способ вновь открыть границы, управлять рисками и дать людям возможность жить своей жизнью”, — подчеркнул генеральный директор IATA Александр де Жуниак.