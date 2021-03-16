ФОТО | Как выглядит самая самая роскошная туристическая вилла на Бали, отдых на которой стоит 190 евро за ночь

Как стало известно изданию, сейчас Sanglung является самым популярным среди других апартаментов на сайте бронирования жилья Airbnb. Стоимость одной ночи составляет около 192 евро.

Вилла расположена на склоне холма в северной части острова, откуда открываются панорамные виды на мангровые леса и океан.

В роскошном доме могут разместиться на ночь восемь человек — для этого есть две большие спальни и шезлонги. Гостиная и обеденная зона расположены на открытом воздухе, а также отдельно стоящие ванны и душ.

На сайте Airbnb вилла имеет рейтинг 4,93 из 5. Пользователи сети также оставили много восхищенных отзывов о своем отдыхе в этом месте. “Очень рекомендую, мы не можем дождаться, когда вернемся снова”, “Идеальное место, чтобы расслабиться”, “Виды просто фантастические, сама вилла невероятная и очень хорошо спланирована”, — писали они.

В начале марта сообщалось о новых условиях для приема иностранных туристов на Бали. Правительство острова предложило создать специальные “зеленые зоны” с минимальным порогом заболеваемости COVID-19 и усиленными мерами по охране здоровья. Также, всех туристов обяжут сдавать ПЦР-тест по прибытии в аэропорт и другие дополнительные анализы.