Италия запустит безковидные поезда на популярном туристическом маршруте

“Италия вводила тесты перед поездками, карантины по прибытии, а также безковидные авиарейсы. Теперь в борьбу за индустрию туризма вступают безковидные поезда. Эта концепция впервые будет запущена в Италии, поскольку страна очень сильно пострадала от пандемии коронавируса. Стоит отметить, что безковидные авиарейсы уже регулярно выполняются из Рима в Атланту и Нью-Йорк”, — пишет портал.

По словам генерального директора оператора железнодорожных перевозок Джанфранко Баттисти, компания будет использовать экспресс-тесты, чтобы проверить пассажиров перед посадкой в поезд. Гражданам необходимо будет прибывать на вокзал не позднее чем за час до отправления состава.

“Мы выбрали маршрут из Рима в Милан для первоначального этапа тестирования. Затем мы планируем использовать безковидные поезда на популярных туристических направлениях, чтобы люди могли летом посетить Венецию или Флоренцию”, — сказал Баттисти.

Как отмечает CNN Travel, оператор сотрудничает с международным обществом Красного Креста, которое организует на 11 вокзалах маршрута “зеленые зоны” для проведения тестов на коронавирус.

“Центры включают города Рим, Милан, Флоренцию, Неаполь, Венецию, а также Бари, который будет интересен пассажирам, путешествующим на морские курорты Апулии”, — пишет портал.

Как сообщает издание, в настоящее время загрузка итальянских поездов не превышает 50%. Пассажиры должны быть в масках, а в скоростных поездах, где они бронируют конкретное место, им запрещено его покидать. Как считает директор отдела профилактики Минздрава Италии Джованни Резца, в стране необходимо ускорить процесс вакцинации, поскольку даже в оптимистичном сценарии Италии потребуется от 7 до 15 месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни.