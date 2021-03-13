Чтобы быть счастливым в Эстонии, надо получать 25 тысяч евро в год: ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья в разных странах

Согласно составленному американскими учеными рейтингу, больше всего денег для счастья нужно жителям Бермудов — чтобы быть здесь счастливым, необходимо не менее 143 933 USD (около 120 тысяч евро) в год. За британской территорией следуют Австралия (135 321 USD — 113 тысяч евро) и Израиль (130 457 USD — 109 тысяч евро).

Самой дорогой из европейских стран оказалась Швейцария (128 969 USD — 107 тысяч евро в год). В десятку также попали Новая Зеландия (128 844 USD -107 тысяч евро), Норвегия (114 147 USD — 114 тысяч евро), Дания (109 142 USD — около 91 тысяч евро), Япония (107 587 USD — 90 тысяч евро), Исландия (107 351 USD — около 89 тысяч) и США (105 000 USD — более 87 тысяч евро).

Странами, где нужно меньше всего денег для счастья, стали Суринам (6799 USD — 5687 евро в год), Аргентина (8788 USD — 7350 евро), Ангола (8921 USD — около 7463 евро), Киргизия (8997 USD — 7526 евро) и Иран (10 134 USD — около 8468 евро в год).

Ученые американского Университета Пердью выяснили, что в Эстонии для того, чтобы быть счастливым, необходимо 29 884 USD (около 25 тысяч евро) в год. В Финляндии для счастья надо 103 337 USD — более 86 тысяч евро в год.

Согласно данным рейтинга, в России для счастья требуется 15 639 USD (около 13 тысяч евро) в год. Это меньше, чем в Узбекистане (21 960 USD — 18 300 евро), Таджикистане (22 850 USD — 22850 евро) и Пакистане (15 643 USD — 13086 евро).