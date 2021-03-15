C 15 марта приехать в Эстонию без ограничений можно из Испании, Португалии и еще четырех стран Европы

Если в странах показатель заболеваемости ниже 150 случаев на 100 тысяч населения, то ограничений при въезде в Эстонию нет. На данный момент такими странами, где за последние две недели фиксируется самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 и возвращаясь из которых не надо делать тестов или соблюдать карантин, являются Дания, Норвегия, Германия, Исландия, Испания и Португалия.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние две недели фиксируются в Чехии, Эстонии и Сан-Марино. Самый низкий уровень — в Исландии, Испания и Норвегии.

Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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