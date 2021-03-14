Россия упростит выдачу виз гражданам Эстонии, у которых есть родственники в РФ

Срок действия многократной долгосрочной визы для иностранцев, у которых есть близкие родственники-россияне, могут увеличить до одного года. Правительственный законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы РФ в весеннюю сессию, пишет “Парламентская газета”.

Речь идет об оформлении многократных долгосрочных частных виз супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам граждан Российской Федерации.

Основанием для получения визы будет служить письменное заявление гражданина о въезде близких родственников в Россию без необходимости оформления приглашений через территориальные органы МВД России.

Для таких иностранных граждан срок действия многократных частных виз увеличится до одного года, при этом исключается из действующего законодательства ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

“Таким образом, разрешенный период пребывания указанной категории иностранных граждан в Российской Федерации составит срок до одного года, который создаст комфортные условия для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации”, — отмечают в кабмине РФ.