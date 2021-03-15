Эстонка в Берлине: это в Таллинне строгие ограничения? В Германии все закрыто еще с осени прошлого года!
Рождество в прошлом году стало апогеем второй волны коронавируса в Германии: ежедневно фиксировалось более 20 000 новых случаев заражения COVID-19. Хотя еще в начале октября уровень заболеваемости составлял одну десятую от декабрьских показателей. Резкий рост числа заболевших вынудил правительство Германии пойти на крайние меры. Осенью по всей стране, в том числе и в Берлине, были введены масштабные ограничения, которые остаются в силе и по сей день.
Немцы тоже устали от ограничений. Особенно в ситуации, когда начало марта должно было принести облегчение, но решением правительства и властей федеральных земель так называемый локдаун был продлен до конца месяца. Уже каждый четвертый немец говорит, что ограничений слишком много. Но свет в конце тоннеля уже виден.
Иллюстратор Тийу Китсик уже много лет живет со своей семьей в Берлине. Она рассказала о жизни в закрытом городе, который до пандемии был Меккой европейской контркультуры, где сосредоточена большая часть элиты стартапов и откуда управляют самой влиятельной страной в Европейском Союзе. Но даже к действующим ограничениям в это сложное время город приспособился. Адаптировался так, как это вообще возможно.
Музыка на улице — единственный доход музыкантов, а у слушателей есть редкая возможность насладиться живой музыкой.
Говорят, такой снежной зимы в Берлине не было уже несколько десятилетий. Как раз в то время, когда дети не ходили в школу, все улицы и площади были покрыты толстым слоем снега, давая прекрасную возможность насладиться зимними прогулками.
Берлинские рестораны по-разному подошли к сложившейся ситуации. Есть, например, те, кто установил на улице специальные прилавки и стал продавать с них различные готовые блюда.
Но так как ресторанам и кафе разрешено продавать еду исключительно навынос, то рядом с заведениями общественного питания можно заметить переполненные мусорные баки. Как видно по бутылкам, проходят даже небольшие уличные вечеринки.
Иногда даже винные бутылки помогают сохранить необходимое расстояние, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Таким необычным образом винный магазин дает понять, как измерить полтора метра: между покупателями должно быть как минимум 20 бутылок.
Конечно же, необходимо носить маску. Каждое заведение рассказывает об этом по-своему. Например, на двери аптеки висит рисунок, на котором ношение маски приравнивается ношению нижнего белья.
Однако в тряпичные маски никто уже больше не верит. Согласно этой вывеске, в пекарне могут одновременно находиться не более двух клиентов, и доступ возможен только с респираторной/защитной маской FFP2 или OP.
Самый простой способ сохранить дистанцию - передвигаться на своем личном транспорте. Сразу же с началом пандемии Берлин начал ремонтировать и обновлять велосипедные дорожки.
Индивидуальные занятия спортом разрешены только на открытом воздухе. Поскольку спортивные клубы закрыты, все любители спорта устремились в городские парки.
Больше всего окончания пандемии ждут в туристическом и гостиничном секторах. В знак солидарности на фасаде отеля Park Inn на площади Александерплац появилось сердце из освещенных окон.