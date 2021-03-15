Эстонка в Берлине: это в Таллинне строгие ограничения? В Германии все закрыто еще с осени прошлого года!

Рождество в прошлом году стало апогеем второй волны коронавируса в Германии: ежедневно фиксировалось более 20 000 новых случаев заражения COVID-19. Хотя еще в начале октября уровень заболеваемости составлял одну десятую от декабрьских показателей. Резкий рост числа заболевших вынудил правительство Германии пойти на крайние меры. Осенью по всей стране, в том числе и в Берлине, были введены масштабные ограничения, которые остаются в силе и по сей день.

Немцы тоже устали от ограничений. Особенно в ситуации, когда начало марта должно было принести облегчение, но решением правительства и властей федеральных земель так называемый локдаун был продлен до конца месяца. Уже каждый четвертый немец говорит, что ограничений слишком много. Но свет в конце тоннеля уже виден.

Иллюстратор Тийу Китсик уже много лет живет со своей семьей в Берлине. Она рассказала о жизни в закрытом городе, который до пандемии был Меккой европейской контркультуры, где сосредоточена большая часть элиты стартапов и откуда управляют самой влиятельной страной в Европейском Союзе. Но даже к действующим ограничениям в это сложное время город приспособился. Адаптировался так, как это вообще возможно.

Музыка на улице — единственный доход музыкантов, а у слушателей есть редкая возможность насладиться живой музыкой.

Говорят, такой снежной зимы в Берлине не было уже несколько десятилетий. Как раз в то время, когда дети не ходили в школу, все улицы и площади были покрыты толстым слоем снега, давая прекрасную возможность насладиться зимними прогулками.

Берлинские рестораны по-разному подошли к сложившейся ситуации. Есть, например, те, кто установил на улице специальные прилавки и стал продавать с них различные готовые блюда.

Но так как ресторанам и кафе разрешено продавать еду исключительно навынос, то рядом с заведениями общественного питания можно заметить переполненные мусорные баки. Как видно по бутылкам, проходят даже небольшие уличные вечеринки.