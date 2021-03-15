ВИДЕО | Одно из самых красивых мест в мире вновь открывается для туристов. Карантина по прибытии нет, паспорт вакцинации не требуется!

Правительство Сейшельских островов, расположенных у восточного побережья Африки, решили пойти по пути своих главных конкурентов — Мальдив — и полностью отрыть островное государство для туристов.

Начиная с 25 марта Сейшелы будут принимать туристов из всех стран, кроме граждан Южно-Африканской Республики. При этом по прибытии в страну не требуется соблюдать карантин или предъявлять справку о вакцинации. Все, что требуется — негативный результат теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Власти Сейшел не будут ограничивать возможности путешествия по своим 115 островам. Кроме того, в стране практически нет никаких ограничений: нужно только носить в общественных местах маски, держать дистанцию и как можно чаще дезинфицировать руки.

10 вещей, которые нужно сделать на Сейшельских островах:

Ничего не делать, ничего не делать и еще раз ничего не делать на уединенных белопесчаных пляжах Сейшельского архипелага.

Совершить погружение в пленительный подводный мир у берегов Сейшел.

Оценить изыски креольской кухни — и необязательно рагу из летучей мыши, например, рыба с рисом — чудо как хороша!

Попытаться отыскать пиратские сокровища на острове Мойен.

Прогуляться по столице острова Виктория и посмотреть на один из двух на всю страну светофоров.

Полетать на вертолете над бирюзовой гладью Индийского океана.

Порыбачить на тунца, втайне надеясь выловить голубого марлина.

Рискнуть — и сочетаться законным браком под одобрительный шепот океана.

Примкнуть к гордой братии “досочников” на пляже Гранд-Анс.

Прихватить с собой на Родину орех “коко-де-мер”, чтобы было, что вспомнить долгой зимой.

Источник: Тонкости Туризма