ВИДЕО | Одно из самых красивых мест в мире вновь открывается для туристов. Карантина по прибытии нет, паспорт вакцинации не требуется!(10)
Правительство Сейшельских островов, расположенных у восточного побережья Африки, решили пойти по пути своих главных конкурентов — Мальдив — и полностью отрыть островное государство для туристов.
Начиная с 25 марта Сейшелы будут принимать туристов из всех стран, кроме граждан Южно-Африканской Республики. При этом по прибытии в страну не требуется соблюдать карантин или предъявлять справку о вакцинации. Все, что требуется — негативный результат теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета.
Власти Сейшел не будут ограничивать возможности путешествия по своим 115 островам. Кроме того, в стране практически нет никаких ограничений: нужно только носить в общественных местах маски, держать дистанцию и как можно чаще дезинфицировать руки.
10 вещей, которые нужно сделать на Сейшельских островах:
- Ничего не делать, ничего не делать и еще раз ничего не делать на уединенных белопесчаных пляжах Сейшельского архипелага.
- Совершить погружение в пленительный подводный мир у берегов Сейшел.
- Оценить изыски креольской кухни — и необязательно рагу из летучей мыши, например, рыба с рисом — чудо как хороша!
- Попытаться отыскать пиратские сокровища на острове Мойен.
- Прогуляться по столице острова Виктория и посмотреть на один из двух на всю страну светофоров.
- Полетать на вертолете над бирюзовой гладью Индийского океана.
- Порыбачить на тунца, втайне надеясь выловить голубого марлина.
- Рискнуть — и сочетаться законным браком под одобрительный шепот океана.
- Примкнуть к гордой братии “досочников” на пляже Гранд-Анс.
- Прихватить с собой на Родину орех “коко-де-мер”, чтобы было, что вспомнить долгой зимой.
Источник: Тонкости Туризма