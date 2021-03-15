15.03.2021, 12:00
Маврикий готов бесплатно вакцинировать иностранцев(1)
Photo by Xavier Coiffic on Unsplash
Маврикий готов вакцинировать иностранцев, которые приезжают на остров по долгосрочной визе. Делать это будут бесплатно.
Маврикий — звезда Индийского океана, изумрудный остров с великолепными пляжами и всем необходимым для услаждения туристов.
Теперь у всех, кто приезжает на Маврикий на длительный период для отдыха или по работе, есть возможность получить вакцину есть у тех, кто приезжает на Маврикий . Для этого им нужно собрать необходимые документы и получить премиум-визу. Последняя выдается на срок до года. Позже есть возможность ее продлить, сообщает портал 34travel.me.