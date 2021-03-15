Маврикий готов бесплатно вакцинировать иностранцев

Теперь у всех, кто приезжает на Маврикий на длительный период для отдыха или по работе, есть возможность получить вакцину есть у тех, кто приезжает на Маврикий . Для этого им нужно собрать необходимые документы и получить премиум-визу. Последняя выдается на срок до года. Позже есть возможность ее продлить, сообщает портал 34travel.me.