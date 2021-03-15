В Таллиннском порту открывается пункт экспресс-тестирования на COVID-19

Пункт для быстрого тестирования, результаты которого принимаются при въезде в Финляндию и Швецию, предназначен в первую очередь для пассажиров паромов, которых допускают на борт только с отрицательным результатом теста. Кроме того, протестироваться смогут и все остальные желающие, пишет rusERR.

Для тестирования требуется предварительное бронирование.

Результаты тесты и соответствующий сертификат будут выдаваться в течение 30 минут.

Пункт экспресс-тестирования фирмы Confido в порту будет работать в марте и апреле по будним дням с 6:00 до 21:00, по субботам с 06:00 до 21:00 и по воскресеньям с 09:00 до 21:00.