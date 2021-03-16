В Турции стартовала программа вакцинации работников туризма. Все ради приема иностранных туристов этим летом

Как сообщило Министерство туризма Турции на своей странице в Твиттер, регистрация на бесплатную прививку от коронавируса началась с 12 марта через специальную систему записи. Воспользоваться услугой могут все работники сертифицированных средств размещения и общепита, сотрудники турагентств, гиды и водители туристического транспорта. На каждом предприятии назначается ответственный за ввод данных в систему регистрации, который, в частности, должен оперативно актуализировать поданную информацию в случае набора нового персонала, сообщает портал profi.travel.

В первую очередь будет вакцинированы работники уже открытых объектов, затем — в соответствии с датами возобновления работы.

Напомним, что Турция планирует отменить обязательные ПЦР-тесты для туристов с 15 апреля, правда, эта дата может быть пересмотрена из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Турецкие власти также пока не намерены снимать ограничительные меры в крупных городах и ряде густонаселенных провинций, включая Анталью и Бодрум.

Кроме того, Турция изменила правила въезда для иностранных туристов, заменив бумажную ковидную анкету на заполнение электронной формы за 72 часа до поездки. Об этом более подробно ЗДЕСЬ.