Новости
16.03.2021, 08:30

В Турции стартовала программа вакцинации работников туризма. Все ради приема иностранных туристов этим летом

 
Scanpix, Armin Durgut/PIXSELL
В Турции в рамках “Программы безопасного туризма” стартовала внеплановая вакцинация работников туристической отрасли, чтобы подготовить сектор к началу сезона.

Как сообщило Министерство туризма Турции на своей странице в Твиттер, регистрация на бесплатную прививку от коронавируса началась с 12 марта через специальную систему записи. Воспользоваться услугой могут все работники сертифицированных средств размещения и общепита, сотрудники турагентств, гиды и водители туристического транспорта. На каждом предприятии назначается ответственный за ввод данных в систему регистрации, который, в частности, должен оперативно актуализировать поданную информацию в случае набора нового персонала, сообщает портал profi.travel.

В первую очередь будет вакцинированы работники уже открытых объектов, затем — в соответствии с датами возобновления работы.

Напомним, что Турция планирует отменить обязательные ПЦР-тесты для туристов с 15 апреля, правда, эта дата может быть пересмотрена из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Турецкие власти также пока не намерены снимать ограничительные меры в крупных городах и ряде густонаселенных провинций, включая Анталью и Бодрум.

Кроме того, Турция изменила правила въезда для иностранных туристов, заменив бумажную ковидную анкету на заполнение электронной формы за 72 часа до поездки. Об этом более подробно ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии