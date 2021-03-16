В Китае решили упросить правила въезда иностранных туристов в страну. Но только при одном условии

“Насколько мне известно, соответствующая мера по упрощению въездных процедур для иностранцев касается только тех, кто привился китайской вакциной и въехал на территорию Китая через Гонконг”, — рассказал МИД Китая Чжао Лицзянь.

КНР готова к взаимодействию с другими государствами для признания вакцинации от COVID-19 национальными препаратами, сообщает TASS.

“Мы готовы к активному сотрудничеству с другими странами с целью обоюдного признания вакцинации”, — подчеркнул китайский дипломат.

Чжао Лицзянь отметил, что Пекин придерживается избирательной программы и может осуществлять неодинаковые меры в отношении граждан разных стран. В связи с этим представитель МИД рекомендовал иностранцам следить за объявлениями консульств Китая.