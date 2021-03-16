airBaltic возобновляет рейсы в города Украины и планирует уже в конце марта восстановить авиасообщение с Москвой, Петербургом и Тбилиси

Согласно первоначальному плану, с 17марта рейсы между Ригой и Киевом будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям, а уже с апреля — четыре раза в неделю. Стоимость билетов начинается от 48.99 евро.

Так прямое авиасообщение между Эстонией и Украиной пока не восстановлено, авиакомпания airBaltic предлагает стыковочные рейсы по маршруту Таллинн-Рига-Киев. Стоимость билетов начинается от 56 евро.

С 28 марта airBaltic планирует возобновить рейсы из Риги в Тбилиси, Тель-Авив, Москву, Санкт-Петербург и Минск.

С 28 марта должен вступить в силу летний график полетов, в соответствии с которым авиакомпания планирует открыть прямые полеты из Таллинна в Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Малагу, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс.

На прошлой неделе правительство Латвии решило, что с 17 марта возобновится авиасообщение с третьими странами. Вместе с тем, пока остается в силе запрет на несрочные полеты из третьих стран в Латвию.