16.03.2021, 10:01
20 фактов о Лихтенштейне: нет своей валюты, нет языка, зато много денег
Scanpix, Lukasz Janyst
Крошечное княжество Лихтенштейн, спрятавшееся в острогах Альп, восхищает не только природой, деревянной архитектурой и средневековыми замками, но и необычайно интересными фактами из истории и общественной жизни.
Он настолько компактный, что его можно за час пересечь на машине вдоль Рейна. Он зажат между Австрией и Швейцарией, но гордится своей независимостью. Власть там сосредоточена в руках князя, способного единолично принимать законы. Панорамы сказочны, а среди замков и храмов притаилась глыба из стекла и базальта с крупнейшей коллекцией современного арта. Лихтенштейн действительно удивляет, и вот еще 20 тому доказательств.
- Государство названо в честь правящей в данный момент династии фон унд цу Лихтенштейн. Таких стран на планете сейчас всего три, включая Иорданское Хашимитское королевство (в честь Хашимитов) и Саудовскую Аравию (в честь Саудитов).
- Флаг Лихтенштейна сперва был желто-красным (это родовые цвета династии), потом — сине-красным, символизирующим небо и закаты в горах. Но на Олимпийских играх в Берлине вдруг выяснилось, что флаг Гаити точь-в-точь такой же, и пришлось дорисовывать княжескую корону.
- Лихтенштейнский герб могут использовать только представители власти.
- Гимн исполняется под ту же мелодию, что и британский “Боже, храни Короля/Королеву”, но текст другой, называется “Над молодым Рейном”. А девиз государства — “За Бога, Князя и Отечество”.
- Княжество не только не имеет выхода к морю, но и граничит исключительно со странами, у которых нет доступа к Мировому океану. Подобную участь разделяет лишь Узбекистан.
- В стране нет городов, зато есть коммуны — муниципальные районы, состоящие из одного-двух поселков.
- В Лихтенштейне самый высокий в мире ВВП на душу населения — 114 262 USD (около 95 780 евро по данным на 2018 г.) Внешнего долга нет, банки надежные, налоги низкие — немудрено, что иностранцы в поисках “налогового убежища” активно открывают здесь банковские счета.
- А вот национальной валюты нет, расплачиваются тут швейцарскими франками. Правда, княжество имеет право чеканить собственные монеты, но в наши дни это не более, чем сувениры.
- Своего языка тоже нет, официальный — немецкий (кстати, это единственная немецкоязычная страна, не граничащая с Германией).
- Выпуск почтовых марок приносит стране почти такой же доход, как туризм.
- До 1984 года Лихтенштейн оставался последней европейской страной, где женщины не имели права голоса.
- В местной полиции чуть больше 100 сотрудников, а от армии тут и вовсе давно отказались.
- В тюрьме княжества в настоящий момент сидят 9 (девять) заключенных — меньше только в Монако и Сан-Марино. Камеры сильно напоминают хорошие гостиничные номера, а еду заключенным привозят из ресторана, чтобы не тратиться на зарплату повара. Но рассчитывать на подобные блага могут лишь те, кому впаяли срок до двух лет: остальных отправляют “по обмену” в суровые австрийские тюрьмы.
- Окна и двери в домах не запирают (воров-то нет), зато на мусорных баках висят амбарные замки — чтобы не подбросили посторонний мусор. Тут с этим строго.
- Из общественного транспорта — только автобусы, а сами жители предпочитают велосипеды.
- Единственный хостел, расположенный между Вадуцем и Шаном, открыт только летом. Цены в отелях кусаются, останавливаться выгоднее в приграничном австрийском Фельдкирхе.
- У страны есть своя национальная футбольная сборная, но играют там не профи, а любители.
- Правящее семейство постоянно проживает в замке Вадуц, посему зайти внутрь и поглазеть не удастся.
- Княжескому дому принадлежит одна из крупнейших в мире частных коллекций искусства, насчитывающая более 3000 картин, предметов мебели и иных экспонатов.
- И напоследок: страну предлагают арендовать на сутки за 58 тысяч евро. “Хозяина” и его гостей (до 150 человек) покатают по Вадуцу, окрестным горам и замкам, угостят коллекционными винами и красиво проводят фейерверком. Еще за эти деньги можно ввести собственные валюту, герб и систему дорожных знаков — жаль, только на время “правления”. А подкинул эту идею ни кто иной, как рэпер Снуп Догг, пожелавший арендовать Лихтенштейн для съемок клипа. Тогда власти ему отказали, но позже одумались, ведь лишний повод подзаработать не помешает даже богатейшему государству.
Источник: Тонкости Туризма