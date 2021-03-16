20 фактов о Лихтенштейне: нет своей валюты, нет языка, зато много денег

Он настолько компактный, что его можно за час пересечь на машине вдоль Рейна. Он зажат между Австрией и Швейцарией, но гордится своей независимостью. Власть там сосредоточена в руках князя, способного единолично принимать законы. Панорамы сказочны, а среди замков и храмов притаилась глыба из стекла и базальта с крупнейшей коллекцией современного арта. Лихтенштейн действительно удивляет, и вот еще 20 тому доказательств.