ВИДЕО | Что еще делать в кризис? Танцевать! Стюардессы и пилоты мировых авиакомпаний устроили танцевальный флешмоб

Во флешмобе участвуют стюардессы, пилоты и другие сотрудники ведущих авиакомпаний мира, а также работники аэропортов из разных стран и городов. Таким нехитрым способом они хотят показать, что не теряют оптимизм и готовы, объединившись, побороть кризис в авиации. Главный посыл танцевального флешмоба — призвать людей к единству и помощи друг другу во время пандемии коронавируса.