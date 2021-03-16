16.03.2021, 07:00
ВИДЕО | Что еще делать в кризис? Танцевать! Стюардессы и пилоты мировых авиакомпаний устроили танцевальный флешмоб(1)
ekraani kuvatõmmis, Facebook/ Jerusalema Dance Airlines
В ожидании скорейшего восстановления международного сообщения сотрудники многих мировых авиакомпаний решили подбодрить своих нынешних и будущих пассажиров зажигательными танцами.
Во флешмобе участвуют стюардессы, пилоты и другие сотрудники ведущих авиакомпаний мира, а также работники аэропортов из разных стран и городов. Таким нехитрым способом они хотят показать, что не теряют оптимизм и готовы, объединившись, побороть кризис в авиации. Главный посыл танцевального флешмоба — призвать людей к единству и помощи друг другу во время пандемии коронавируса.