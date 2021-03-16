ФОТО | "Это похоже на конец света": Пекин накрыла мощнейшая песчаная буря

Китайский телеканал CGNT сообщает, что метеорологи объявили желтый уровень опасности.

Песчаная буря, пришедшая из Монголии, вызвала беспрецедентный скачок загрязнения воздуха — в некоторых районах показатели в 160 раз превысили норму. Авиасообщение с Пекином приостановлено, отменены сотни рейсов.

Beijing and other parts of northern China hit by biggest sandstorm in 10 years; at least 6 dead, 81 missing in neighboring Mongolia pic.twitter.com/rlJa0stgRf — BNO News (@BNONews) March 15, 2021

От песчаной бури пострадали как минимум 12 провинций страны, улучшение погоды ожидается только ночью.

“Это похоже на конец света. В такую погоду не хочется выходить на улицу”, — говорит одна из жительниц Пекина.











