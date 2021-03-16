16.03.2021, 08:02
ФОТО | "Это похоже на конец света": Пекин накрыла мощнейшая песчаная буря
Scanpix, Todd Lee
Пекин накрыла мощнейшая песчаная буря, из-за чего небо китайской столицы окрасилось в оранжевый цвет.
Китайский телеканал CGNT сообщает, что метеорологи объявили желтый уровень опасности.
Песчаная буря, пришедшая из Монголии, вызвала беспрецедентный скачок загрязнения воздуха — в некоторых районах показатели в 160 раз превысили норму. Авиасообщение с Пекином приостановлено, отменены сотни рейсов.
От песчаной бури пострадали как минимум 12 провинций страны, улучшение погоды ожидается только ночью.
“Это похоже на конец света. В такую погоду не хочется выходить на улицу”, — говорит одна из жительниц Пекина.