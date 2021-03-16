"Нас ждут катастрофические наводнения. Все смоет": ученые прогнозируют затопление Паланги

“Там, где был пляж — будет море, и море будет рядом с домами. Или даже не останется домов, поскольку периодически будут наблюдаться катастрофические наводнения, которые смоют дома как в Новом Орлеане. Люди оттуда уедут”, — считает профессор палеонтологии Вильнюсского университета Андрей Спиридонов.

Однако глобальное потепление в будущем вызовет еще больше проблем.

Станет больше мест, где будет ощущаться нехватка питьевой воды, поэтому будет больше военных конфликтов.

Профессор Эгидиюс Римкус обратил внимание на то, что в Бангладеш, который в будущем затопит океан, живет 160 млн человек: “Это больше, чем население России. Бангладеш — достаточно низкое место, что им делать? Им придется куда-то уехать: начнется массовое переселение народов”.

Интересно, что сирийских беженцев отчасти можно также считать беженцами по вине климата. “Перемены климата обострят все социальные конфликты. Часть сирийского конфликта связана с переменой климата. Речь идет о засухах, которые наблюдались три года (2006-2009 гг.) и это обострило уже существующие проблемы, привело к гражданской войне”, — сказал докторант кафедры Гидрологии Юстинас Кильпис.