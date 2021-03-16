ВИДЕО | Огромный питон напал на директора парка змей

Директор парка змей в Калифорнии Джей Брюэр публикует в Instagram видео, в которых рассказывает о своих подопечных. В одном из последних роликов он знакомил подписчиков с питоном. Змее не понравилось то, что делает Брюэр, и она решила ему ответить, то есть напасть.

Брюэр едва смог увернуться от огромного питона. В ролике видно, насколько широко змея разинула пасть: она могла спокойно оторвать Брюэру голову, пишет LADbible.

Брюэр отметил, что напавший на него питон очень умен. Ведь он набросился, именно когда мужчина отвлекся и менее всего ожидал нападения.

“Это было невероятно. Просто безумие какое-то. Ребята, только что вы видели одну из самых близких моих встреч с питоном за долгое время”, — говорит Брюэр.

Видео с нападением на Брюэра стало популярным в Сети. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни писали, что Брюэр — счастливчик с отличным рефлексом. Другие называли его безумцем и даже больным.