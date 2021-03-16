Двенадцать извержений за три недели. Как живется людям у подножия вулкана Этна

Извержение Этны не то, чтобы редкость: время от времени четыре основных кратера вулкана просыпаются и оглашают окрестности мощными одновременными взрывами.

Это похоже на фейерверк с фонтанами, пузырями и потоками раскаленной лавы. В считанные минуты близлежащие города и деревни покрываются хлопьями пепла.

“Лава текла прямо на крышу машины”

Поездка Ирен с матерью по безлюдным улицам ее родного города Николози на склонах Этны обернулась кошмаром, когда ей пришлось остановить семейный “пежо” из-за звука, который она никогда прежде не слышала.

“Это было похоже на такое дробное потрескивание, как будто идет град. Сначала я подумала, что это хрустит пепел под колесами машины. Но на самом деле звук издавали куски лавы, которые падали на крышу и ветровое стекло из гигантского багрового облака прямо надо мной”, — говорит Ирен.

Это случилось 16 февраля, на закате дня. Первое мощное извержение, за которым последовали еще одиннадцать, с каждым разом все более сильные. Этна работала круглосуточно и невзирая на погоду: посреди ночи, на восходе солнца, во время шторма.

Первым делом Ирен Корсаро подумала, как кстати пришлась маска, которую все носят для защиты от коронавируса. “Воздух вокруг стал красным, было очень тяжело дышать”, — рассказывает Ирен. Они с мамой поспешили домой собирать вещи на случай, если понадобится эвакуироваться.

Облака двуокиси серы, видимые из космоса, достигли даже Китая. Но пепел и осколки лавы слишком тяжелые, чтобы куда-то улететь. Поэтому они покрывают плотным слоем по крайней мере 16 городов, расположенных недалеко от Этны.

Форнаццо, Джарре и Дзафферана входят в число наиболее пострадавших; досталось и крошечным прибрежным деревенькам Рипосто и Торре Арчирафи.

“В последние недели Этна выбросила около 40 миллионов кубометров вулканической породы”, — говорит вулканолог Национального института геофизики и вулканологии Борис Бенке, который внимательно следит за активностью сицилийского вулкана.