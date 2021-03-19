Позвольте Таиланду вновь себя очаровать! Ответьте на вопросы и участвуйте в розыгрыше

В Таиланде туризм является основным источником дохода для многих людей, а с февраля прошлого года поток туристов, посещающих страну, составлял лишь небольшую часть от привычной нормы. Однако, замедление темпов роста туризма также имело и положительные последствия.

Период пандемии подарил передышку тайской природе - пляжи страны, национальные парки, тропические леса и коралловые рифы восстановились. Вынужденный перерыв также позволил более эффективно очистить пляжи от мусора: к примеру, на популярном курорте Пхукет разница в чистоте пляжей до и после заметна невооруженным глазом.

Еще до пандемии коронавируса в Таиланде большое внимание уделялось экологически безопасному туризму. Экотуризм является частью новой нормы, поэтому туристическая отрасль в Таиланде по-прежнему будет уделять больше внимания активному отдыху, мероприятиям на природе и оздоровительным процедурам. Эко-направления с меньшим количеством туристов, безусловно, станут популярнее.

Пандемия коронавируса в Таиланде позволила восстановить природные объекты и более качественно очистить пляжи.

Прочими положительными последствиями пандемии коронавируса для туристов являются более низкие цены и более безлюдные направления для путешествий. Поэтому ваш грядущий отпуск в Таиланде - отличная возможность побаловать себя лучшими условиями проживания или уникальными впечатлениями, которые обычно не укладываются в ваш бюджет путешествия. После пандемии тайские пляжи могут похвастаться своим неспешным течением жизни и спокойствием, пока основной поток туристов еще не вернулся в свои любимые места.