ЕС объявил дату ввода для туристов паспортов вакцинации

Предварительный проект сертификата будет представлен в Европейском парламенте уже сегодня, 17 марта, пишет Tourprom. Как пояснил еврочиновник, в паспорте должна содержаться информация, которая будет указывать на то, что человек был вакцинирован против Covid-19, или что он выздоровел, или что он получил отрицательный результат теста.

“Паспорт будет представлен не только в электронной, но и в бумажной версии для того, чтобы уважать и тех, кто не хочет ставить подобное приложение на свой смартфон”, — добавил еврокомиссар. Паспорт будет “оснащен” бесплатным QR-кодом, переведен на все языки ЕС, а также английский язык, и “будет действителен во всех странах Европейского Союза”.

“Мы работаем над тем, чтобы сделать это до июня. В первую очередь причина введения такого документа — туристическая отрасль”, — подчеркнул Тьерри Бретон. “Очень важно сделать все, чтобы сохранить туристический сезон”, — добавил еврокомиссар.

На первом этапе паспорт вакцинации, предназначенный для облегчения поездок по ЕС, будет представлен лидерам 27 европейских стран. Это должно произойти 25 марта после обсуждения в Европейском парламенте 17 марта.

Европейцы, привитые вакциной от коронавируса “Спутник V”, также получат сертификат вакцинации и смогут передвигаться по тем странам Евросоюза, которые также одобрили российский препарат, сообщает El Pais со ссылкой на проект постановления Еврокомиссии, пишет Gazeta.ru.

В соответствии с проектом, государства-члены ЕС должны будут выдавать сертификаты вакцинации всем лицам, привитым любым из препаратов, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

“Сертификат [вакцинации] также будет выдан людям, привитым вакцинами, разрешенными на национальном уровне, такими как российский “Спутник V” и китайский Sinopharm в Венгрии или Словакии”, — указано в материале.