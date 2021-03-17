ФОТО | В Латвии по случаю дня Святого Патрика "позеленела" знаменитая пещера Гутманя

Впервые The Global Greening состоялась в 2010 году и тогда подсвеченными оказались только здание Сиднейской оперы и Sky Tower в Окленде. В этом же году в кампании принимают участие рекордные 690 достопримечательностей в 66 странах мира.

От Рима до Рио-де-Жанейро и от Лондона до Лас-Вегаса в зеленый цвет окрашиваются множество известных зданий и достопримечательностей, включая Пизанскую башню, Ниагарский водопад, водопад Виктория, Сиднейский оперный театр, знак Welcome в Лас-Вегасе, Sky Tower в Окленде, статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бурдж аль-Араб в Дубае, дворец принца Монако и фонтан Сибелес в Мадриде.

К этим “старичкам” в 2021 году присоединилось множество новичков, в том числе самый большой фонтан в мире The Palm Fountain в Дубае; самое высокое здание в Южной Америке Torre Costanera в Чили; Бледский замок в Словении; Каирская башня в Египте; Тихоокеанский парк на пирсе Санта-Моники в Калифорнии; Башня Клеригуш в Португалии и пещера Гутманя в Сигулде.

Сигулда принимает участие в этой кампании вместе с европейской ассоциацией городов-побратимов Douzelage, которая объединяет 28 небольших европейских городков по одному от каждой страны-члена ЕС, включая Латвию. Ассоциация предложила Сигулде принять участие в этой всемирной кампании, и было принято решение в течение трех дней подсвечивать пещеру Гутманя зеленым цветом.

Пещера Гутманя была выбрана в качестве объекта освещения потому, что она является самым большим гротом в странах Балтии Она расположена в Сигулде, на правом берегу долины реки Гауя, недалеко от Турайды. Пещера начала формироваться более 10 тыс. лет назад, в постледниковый период, благодаря ручейкам воды, точившим песчаник в скале. Пещера является охраняемым геологическим объектом, древним культовым местом. Ее глубина — 18,8 метра, ширина — 12 метров, наибольшая высота — 10 метров. Пещера известна надписями на стенах, старейшие из которых датируются 1668 и 1677 годами, пишет Latvia Travel.