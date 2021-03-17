17.03.2021, 10:01
Израиль восстанавливает авиасообщение со всеми странами
Photo by Sander Crombach on Unsplash
Правительство Израиля решило восстановить авиасообщение со всеми странами. Рейсы начинают возобновлять уже на этой неделе.
Теперь летать в страну смогут все авиакомпании. Правда, есть ограничение: в день аэропорт имени Бен Гуриона сможет принимать не более 3000 человек — им всем будут делать тесты по прибытии, сообщает портал 34travel.me.
Кроме того, Министерство здравоохранения имеет право отменять авиарейсы, но только в случаях, когда они ставят под угрозу здоровье граждан страны.