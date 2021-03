Золотой песок: на Багамах продают небольшой остров за 16 млн евро

В пандемию спрос на участок земли в океане вырос среди тех, чье желание уединиться совпало с возможностями. Продавцы зафиксировали самый высокий спрос на покупку острова в конце весны-начале лета 2020 года, как раз после введения режима самоизоляции. “Это были самые загруженные два месяца за последние 22 года продажи островов”, — отмечал в июле Крис Кролоу, исполнительный директор Private Islands Inc., в интервью The New York Times. По его словам, с тех пор темп не снижается.