Финляндия ввела обязательное тестирование на границе

Власти Финляндии приняли решение об обязательном медицинском осмотре людей, прибывающих в страну из-за границы. В ходе осмотра человек должен предъявить отрицательный результат теста, сделанного в течение последних 72 часов, или внушающую доверие справку о перенесенном за последние полгода COVID-19. Если такой справки нет, человека могут направить на тест.

Распоряжение не распространяется на транзитных пассажиров в аэропорту, водителей грузовиков и логистических работников.

Новые требования действуют в портах Хельсинки, аэропорту Хельсинки-Вантаа и пограничном пункте Ваалимаа с 18 по 31 марта.

Требование касается прибывших из стран высокого риска, то есть тех, кто находился в течение двух недель до прибытия в Финляндию в стране, где показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней был больше 25 случаев заболевания на 100 000 населения. По состоянию на 17 марта странами с высоким риском заражения являются все страны Европы. В Эстонии показатель составил 1515.