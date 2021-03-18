"Мы очень устали": жители Исландии потеряли сон из-за постоянных землетрясений

За последние несколько недель (с 24 февраля) на территории Исландии зафиксировали более 40 000 землетрясений. Это превысило количество землетрясений за прошлый год, пишет The Guardian.

Эксперты говорят, что ранее никогда не наблюдали такой сильной сейсмической активности. Магнитуда некоторых землетрясений достигала 5,7.

“Мы ощущаем толчки постоянно. Как будто идешь по хрупкому навесному мосту”, — рассказала жительница города Гриндавик, школьная учительница Раннвейг Гудмундсдоттир.

“Мы очень устали. Когда я ложусь спать ночью, все, о чем я думаю, удастся ли мне сегодня поспать”, — поделилась она.