Латвия открывает границы? 5 авиакомпаний решили восстановить рейсы в Ригу: улететь можно будет даже в Ташкент!(1)
Возобновление регулярных рейсов в третьи страны планируют:
* авиакомпания "Белавиа", которая будет осуществлять полеты в Минск,
* авиакомпания "Аэрофлот", которая будет летать в Москву,
* авиакомпания Turkish Airlines, которая будет летать в Стамбул,
* компания Uzbekistan Airways, которая будет осуществлять полеты в Ташкент,
* авикомпания Wizz Air, которая будет летать в Киев и Кутаиси.
Кроме полетов в Киев, airBaltic планирует возобновить рейсы в Минск, Москву, Тбилиси, Санкт-Петербург и Тель-Авив.
В аэропорту сообщили, что большинство этих авиакомпаний планируют возобновить полеты в конце марта или начале апреля, с началом летнего сезона. Однако аэропорт не прогнозирует резкого роста числа пассажиров и рейсов, ведь до 6 апреля в силе ограничение, предусматривающее, что в Латвию разрешены только поездки по существенным причинам. Кроме того, как в Латвии, так и в других странах, установлен ряд ограничений, которые усложняют путешествия.