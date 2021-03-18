18.03.2021, 12:55
Туристы снова могут арендовать жилье в центре Амстердама
Photo by Javier M. on Unsplash
В Амстердаме снова разрешили сдавать в аренду жилье в центре города. Суд постановил, что решение властей нарушало жилищное законодательство.
Так, теперь Городской совет не может запрещать сдавать в аренду квартиры, но имеет право вводить другие ограничения – например, устанавливать минимальный срок аренды. Тем не менее, власти планируют оспорить это решение, сообщает портал 34travel.me.
Против запрета властей выступала группа Amsterdam Gastvrij, которая представляет интересы владельцев квартир. Именно она и инициировали рассмотрение дела в суде.