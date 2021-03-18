Самая безопасная в мире страна открывает границу для туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19

“Правительство Исландии объявляет, что всем прошедшим вакцинацию против COVID-19 разрешено посещать страну без соблюдения пограничных мер, таких как тестирование и карантин”, — цитируют СМИ заявление правительства страны.

Однако Исландия признает только те вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Ранее данное правило распространялось только на жителей Евросоюза и стран — членов Европейской экономической зоны. С 18 марта разрешение будет распространяться на страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, включая Великобританию и США.