Самый лучший отдых в Эстонии: сотни вариантов досуга от RMK — бесплатно, увлекательно и очень интересно!

Летом прошлого года Наталья и Михаил решили провести выходные на Хийумаа . Так как на этом острове они еще не были, то заранее стали изучать, какие достопримечательности обязательно надо посетить. “Список получился обширный: маяки, музеи, лавандовое поле, церкви…Столько всего!”, — рассказывает Наталья. Согласно заранее составленному плану, к концу первого дня пребывания на Хийумаа супруги отправили к старейшему маяку Кыпу. Но по дороге Михаил случайно заметил небольшой дорожный указатель, на котором было написано “ Rebastemäe õpperada ” ( учебная тропа горы лис). Пару заинтересовал знак с таким интригующим названием, и так как ничего подобного в их списке обязательных к посещению хийумааских достопримечательностей не было, они решили остановиться и немного погулять по этой тропе. “Мы были просто ошарашены красотой этого места: живописный перепад высот, смотровые площадки, дюны, поросшие сосняком, старый ельник с удивительными растениями и лесными цветами. А как там все облагорожено, с какой любовью и заботой сделаны все лесенки, скамейки, инфостенды. Шикарное место!” — вспоминает Наталья. По ее словам, она, конечно же, и раньше слышала про тропы RMK , но считала, что это не для нее, а для истинных ценителей походного туризма. “Я не ожидала. А это, оказывается, так познавательно и увлекательно. Расслабились, погуляли по лесу — тропа небольшая, всего полтора километра -, надышались чистейшим воздухом, налюбовались природой. Стоит ли говорить, что до Кыпу мы в тот день так и не доехали”, — делится воспоминаниями Наталья.

С первыми лучами весеннего солнца, когда на улице вовсю звенит капель, а птицы начинают яростно щебетать, предвещая наступление долгожданного тепла, пробуждаются не только подснежники. Возникает неимоверное желание бросить все и поскорее уехать отдыхать. Туда, где будут ждать 33 удовольствия. Но если до отпуска еще далеко, да и ситуация с пандемией не предвещает в ближайшее время ничего хорошего, то стоит подумать о возможностях отдыха дома — в нашей маленькой, но такой интересной стране. И если вы думаете, что знаете Эстонию вдоль и поперек и смотреть здесь уже нечего, то вы глубоко ошибаетесь!

“Мы постоянно следим за тем, какие пешеходные тропы или объекты RMK пользуются особой популярностью среди жителей Эстонии. Делается это для того, чтобы обеспечить сохранность природы, следить за порядком и, в случае необходимости, провести работы по благоустройству территории”, — рассказала руководитель рекреационного отдела RMK Марге Раммо. По ее словам, для получения необходимой информации по количеству посетителей в незаметных для посетителей местах — под настилами или земляным слоем — установлен специальный датчик, который и ведет подсчет, сколько человек прошли по той или иной тропе или остановились у какого-то объекта. “Если мы замечаем повышенный интерес к определенной зоне отдыха, то стараемся предложить людям не менее интересные альтернативные маршруты поблизости. А вариантов, как вы понимаете, десятки, если не сотни. Наша главная цель — показать разнообразие эстонской природы, сохраняя при этом уникальную флору и фауну”, — добавила она.

Но в то же время есть объекты, о которых большинство жителей нашей страны даже и не слышали. Например, элегантная смотровая вышка в Валгесоо , которая благодаря своему привлекательному дизайну была внесена в список скрытых жемчужин южной Эстонии. Или удивительные деревянные рупоры Пяхни , создающие эффект концертной раковины: сидя внутри них, вы слышите звуки леса лучше, чем обычно. Или долина орхидей в Кыргессааре , которая удивит любого почитателя этих экзотических цветов — да, да, орхидеи растут и в Эстонии! Кстати, чтобы полюбоваться лесными орхидеями не обязательно ехать на о. Хийумаа. Если подгадать правильное время, то орхидеи можно увидеть и на лесной тропе в Оанд у и во многих других местах. Где именно? Об этом можно расспросить сотрудников в посетительских центрах и инфопунктах RMK, расположенных по всей Эстонии.

Таких “скрытых” достопримечательностей, как учебная тропа Ребастемяэ, в Эстонии огромное множество. Какие-то из них у всех на слуху: например, одними из самых посещаемых зон отдых последних лет являются северное побережье Чудского озера (в том числе парк Ору), зона отдыха Ныва и окрестности Таллинна (включая парк Кейла-Йоа ). Среди национальных парков самыми популярными на протяжении нескольких лет остаются Лахемаа и Соомаа.

В Эстонии таких мест, где можно хорошо и интересно провести время, огромное количество. Благодаря продолжительной и трудоемкой работе, проделанной сотрудниками RMK, было не только проложено более 3000 км пешеходных и учебных троп, но и организовано 328 мест для разведения костра и 59 мест для установки палаток, построено и установлено 27 лесных хижин, где остановиться на ночь бесплатно может любой желающий. А еще в самых живописных местах нашей страны можно арендовать 20 уютных домиков, спрятанных среди озер и лесов. Только представьте, какое необыкновенное приключение можно организовать, не потратив при этом ни копейки: например, в теплое время года пройтись по учебной тропе Лайксааре в Пярнумаа, любуясь пойменными лесами, наблюдая за разнообразием птиц, которых здесь видимо-невидимо, перейти несколько небольших речушек по специальным деревянным мостикам, прочитать на инфостендах все легенды о таинственных растениях здешних мест, а к вечеру заночевать в лесной хижине, построенной по проекту студентов дизайнерского факультета Эстонской Академии художеств.

Общая протяженность всех троп RMK составляет 3100 км. Чтобы их обойти, вам понадобится 1 месяц и 2 дня — это при условии, что идти вы будете обычным шагом, без остановок, 24 часа в сутки. И кто сказал, что Эстония маленькая?!

“Мы делаем все возможное, чтобы абсолютно каждый житель Эстонии нашел себе что-то по душе. 13 зон отдыха, созданные RMK в разных уголках нашей страны, а также 6 национальных парков предлагают огромное количество вариантов. А мы в свою очередь постоянно следим за порядком в этих местах, занимаемся их улучшением, модернизируем, добавляем какие-то необходимые объекты, будь то смотровая вышка или мусорный контейнер”, — рассказывает руководитель рекреационного отдела RMK Марге Раммо.

Самая протяженная туристическая тропа в Эстонии составляет 820 км

“Прошлым летом, когда ограничения сняли, мне написала моя подружка из Италии, что очень хочет приехать в Эстонию. Каково же было мое удивление, когда я услышала, что в ее планы не входят прогулки по средневековому Таллинну, посещение Тарту или отдых в Спа. Она хотела сделать настоящий марш-бросок по туристической тропе протяженностью почти 400 км!” — рассказывает Екатерина.



Действительно, до закрытия границ эстонские туристические тропы ежегодно привлекали тысячи туристов из разных стран. Как это ни странно, но итальянцы, немцы или японцы всегда с восхищением отзываются о необычайной красоте природы Эстонии, ее насыщенности и пестрой зелени.

“Моя сумасшедшая итальянская подруга шла пешком от границы с Латвией в Икла до Оанду. Это 372 км. Шла больше недели, ночуя в палатке или останавливаясь в лесных домиках, которые заранее бронировала на сайте RMK. Я все ждала, когда она попросит забрать ее на машине. Вместо этого она закидывала меня восторженными сообщениями и красивыми фотографиями. Я была в шоке, но в то же время меня гложило чувство досады, что даже итальянцы едут к нам ради этих природных троп. Теперь ждем с подругой открытия границ — и уже вместе пойдем по другому маршруту”, — говорит Екатерина.

На данный момент в Эстонии есть три ветви Походного пути RMK. Они объединяют в единый, интересно построенный и разнообразный маршрут разные зоны отдыха, самые интересные природные объекты, места ночлега, зоны для разведения костра или установки палатки.

Самая протяженная из этих ветвей — Перакюла-Аэгвийду-Эхиярве — составляет 820 км, охватывая 9 уездов. Она знакомит с самыми захватывающими природными достопримечательностями Эстонии на маршруте. “Это поющие пески Ныва и берега Кейбу, карьер Румму с мистической бирюзовой водой, развалины Падизеского монастыря, глубокие леса Харьюмаа и известное как древнее святилище Саулаские голубые источники”, — перечислила Марге Раммо некоторые уникальные объекты этой туристической тропы.

Идем в поход! Краткая инструкция:



* Лучшим подспорьем в правильном планировании мини-путешествия по Эстонии будет сайт RMK https://loodusegakoos.ee/. Здесь вы можете на русском языке найти всю необходимую информацию по регионам, подобрать варианты троп рядом с каким-то городом или поселком, забронировать лесной домик, узнать о ближайших мероприятиях и многое другое.