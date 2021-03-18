В разгар пандемии в Таллинне процветает брачный туризм

“Иностранные граждане составляют значительную часть клиентуры Таллиннского Департамента записи актов гражданского состояния. Среди пожелавших узаконить свои отношения в январе этого года 26% были гражданами других государств. В январе иностранцы составили 21% от общего числа вступивших в брак. В месяц в среднем ЗАГС обслуживает иностранных граждан из 22 разных стран”, — сообщила вице-мер Таллинна Бетина Бешкина. “Поскольку государственные границы не закрыты, заметного уменьшения количества иностранных граждан не наблюдается”.

По словам главы Департамента записи актов гражданского состояния Карин Каск, в декабре этот показатель был еще выше — среди вступивших в брак 34% были иностранными гражданами. “Больше всего приезжают из России и Украины, но много людей и из экзотических стран: Ирака, Гонконга, Израиля, Турции”, — перечисляет она.

Карин Каск считает, что, вероятно, именно из-за наплыва иностранцев в Таллиннском ЗАГС произошла вспышка коронавируса. “Мы же не знаем, заражены ли эти люди, приходящие к нам, или нет, должны ли они соблюдать самоизоляцию или могут свободно перемещаться”, — отметила она, добавив, что в Таллиннский ЗАГС приходят регистрировать браки и местные жители — например, из Маарду, где уровень заражения очень высок.

Коронавирусом заразились восемь сотрудников Департамента. Двое из них попали в больницу. “Это очень серьезное заболевание”, — сказала Карин Каск. “Никто из них еще не вернулся к работе”.

Из-за вспышки коронавируса Таллиннскому ЗАГС пришлось даже на время приостановить свою деятельность, так как еще шесть сотрудников имели близкий контакт с заразившимися. “Нам нужна вакцина. Но она нам не предназначена, хотя наши работники находятся в прямом контакте с людьми”, — пожаловалась Карин Каск.

С учетом того, что сотрудники ЗАГС ежедневно подвергают риску свое здоровье, Таллинн хочет, чтобы их вакцинировали в приоритетном порядке.