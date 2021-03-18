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18.03.2021, 09:02

В разгар пандемии в Таллинне процветает брачный туризм

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Sulev Vedler
Shutterstock
Несмотря на то, что жители Эстонии пока не могут свободно путешествовать по миру, Таллиннский ЗАГС за один только месяц зарегистрировал браки иностранных граждан из 22 стран, пишет Eesti Ekspress.

“Иностранные граждане составляют значительную часть клиентуры Таллиннского Департамента записи актов гражданского состояния. Среди пожелавших узаконить свои отношения в январе этого года 26% были гражданами других государств. В январе иностранцы составили 21% от общего числа вступивших в брак. В месяц в среднем ЗАГС обслуживает иностранных граждан из 22 разных стран”, — сообщила вице-мер Таллинна Бетина Бешкина. “Поскольку государственные границы не закрыты, заметного уменьшения количества иностранных граждан не наблюдается”.

По словам главы Департамента записи актов гражданского состояния Карин Каск, в декабре этот показатель был еще выше — среди вступивших в брак 34% были иностранными гражданами. “Больше всего приезжают из России и Украины, но много людей и из экзотических стран: Ирака, Гонконга, Израиля, Турции”, — перечисляет она.

Карин Каск считает, что, вероятно, именно из-за наплыва иностранцев в Таллиннском ЗАГС произошла вспышка коронавируса. “Мы же не знаем, заражены ли эти люди, приходящие к нам, или нет, должны ли они соблюдать самоизоляцию или могут свободно перемещаться”, — отметила она, добавив, что в Таллиннский ЗАГС приходят регистрировать браки и местные жители — например, из Маарду, где уровень заражения очень высок.

Коронавирусом заразились восемь сотрудников Департамента. Двое из них попали в больницу. “Это очень серьезное заболевание”, — сказала Карин Каск. “Никто из них еще не вернулся к работе”.

Из-за вспышки коронавируса Таллиннскому ЗАГС пришлось даже на время приостановить свою деятельность, так как еще шесть сотрудников имели близкий контакт с заразившимися. “Нам нужна вакцина. Но она нам не предназначена, хотя наши работники находятся в прямом контакте с людьми”, — пожаловалась Карин Каск.

С учетом того, что сотрудники ЗАГС ежедневно подвергают риску свое здоровье, Таллинн хочет, чтобы их вакцинировали в приоритетном порядке.

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