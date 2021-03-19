Эстонские врачи не выдают переболевшим COVID-19 справки для поездок за границу

Европейская комиссия перед началом туристического сезона предложила ввести в Евросоюзе единый “цифровой зеленый сертификат“ — документ, по которому люди, которые сделали прививку от Covid-19, переболели им или только что сдали анализы с отрицательным результатом, смогли бы свободно ездить по континенту, пишет BBC.

“В этом сертификате будет указываться информация о вакцинации, результатах тестов и перенесенном заболевании. В нем также будет содержаться минимальный набор данных, который будет признаваться всеми государствами ЕС”, — сказала в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По планам, этот сертификат будет действовать на территории всей Европы, но точная дата его принятия пока неизвестна. До тех пор каждая страна действует по своему усмотрению: в основном у туристов, которые не хотя соблюдать карантин по прибытии, требуют негативный результат теста на коронавирус или медицинскую справку о том, что человек переболел.

В Эстонии семейные врачи таких справок не выдают. По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Мерилин Верник, доказать, что человек переболел, можно, распечатав ответ на направление на PCR-тест или экспертизу с сайта digilugu.ee. “Чтобы доказать, что человек переболел, надо предоставить положительный результат PCR-теста. Положительного теста на антитела недостаточно для того, чтобы доказать, что человек переболел”, — сказала она.

“Один вариант получения справки для поездки за границу — сделать распечатку из своей цифровой истории болезни, заверить перевод у нотариуса и поставить печать врача”, — предложила представитель Департамента здоровья.