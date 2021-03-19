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19.03.2021, 11:02

Сотни жителей Тайваня решили поменять имя на “Лосось” ради бесплатного суши по акции

 
Photo by Jaycee Mariano on Unsplash
Сеть японских ресторанов суши на Тайване решили провести необычную акцию.

Всем, кто изменит свое имя на "Лосось", пообещали бесплатный обед. Это вызвало ажиотаж в офисах по работе с документами, пишет Taipei Times.

Представитель ресторана сказал, что за неполный день проведения акции к ним обратились 28 человек с именем "Лосось". В целом в акции приняли участие не менее 1000 человек. По условиям бесплатно еду смогут получить те, у кого в графе “имя” в документах будут стоять иероглифы, обозначающие “лосось”. Скидку в 50% смогут получить те, у кого имя созвучно тому, как произносится это слово на тайваньском диалекте. На скидку в 10% смогут рассчитывать те, у кого в имени будет использован один иероглиф из тех, что составляет слово “лосось”.

По данным официальных лиц, за первый день акции в разных городах имя сменили порядка 62 человек. Эта услуга на Тайване стоит около $3. Многие участники акции заявили, что после получения бесплатного обеда они собираются вернуть себе свое настоящее имя. Так, например, одна из девушек в результате акции стала "Чашей с Лососем и Рисом". Правда, осталась она с новым именем ненадолго. На следующий день она решила его поменять.

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