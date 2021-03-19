Сотни жителей Тайваня решили поменять имя на “Лосось” ради бесплатного суши по акции
Всем, кто изменит свое имя на "Лосось", пообещали бесплатный обед. Это вызвало ажиотаж в офисах по работе с документами, пишет Taipei Times.
Представитель ресторана сказал, что за неполный день проведения акции к ним обратились 28 человек с именем "Лосось". В целом в акции приняли участие не менее 1000 человек. По условиям бесплатно еду смогут получить те, у кого в графе “имя” в документах будут стоять иероглифы, обозначающие “лосось”. Скидку в 50% смогут получить те, у кого имя созвучно тому, как произносится это слово на тайваньском диалекте. На скидку в 10% смогут рассчитывать те, у кого в имени будет использован один иероглиф из тех, что составляет слово “лосось”.
По данным официальных лиц, за первый день акции в разных городах имя сменили порядка 62 человек. Эта услуга на Тайване стоит около $3. Многие участники акции заявили, что после получения бесплатного обеда они собираются вернуть себе свое настоящее имя. Так, например, одна из девушек в результате акции стала "Чашей с Лососем и Рисом". Правда, осталась она с новым именем ненадолго. На следующий день она решила его поменять.