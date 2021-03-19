Сотни жителей Тайваня решили поменять имя на “Лосось” ради бесплатного суши по акции

Представитель ресторана сказал, что за неполный день проведения акции к ним обратились 28 человек с именем "Лосось". В целом в акции приняли участие не менее 1000 человек. По условиям бесплатно еду смогут получить те, у кого в графе “имя” в документах будут стоять иероглифы, обозначающие “лосось”. Скидку в 50% смогут получить те, у кого имя созвучно тому, как произносится это слово на тайваньском диалекте. На скидку в 10% смогут рассчитывать те, у кого в имени будет использован один иероглиф из тех, что составляет слово “лосось”.