Австрия планирует к апрелю ввести собственный сертификат вакцинации для туристов

"Мы не хотим ждать внедрения на европейском уровне", — приводит Local слова канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Издание отмечает, что австрийская версия сертификата отчасти напоминает введенную в феврале в Израиле, но в то же время она будет полностью соответствовать нормам ЕС.

По словам министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера, подготовка ко введению сертификата на законодательном уровне начнется с пятницы.

Инициативу уже приветствовали представители туристической отрасли Австрии.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) выдвинула предложение о создании "цифрового зеленого сертификата" для обеспечения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19.

"Цифровой зеленый сертификат" будет действителен во всех государствах-членах ЕС, а также предложен для применения в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Его планируется выдавать гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности. Его также следует выдавать людям, не являющимся гражданами ЕС, которые проживают в Евросоюзе, и персонам, имеющим право путешествовать в другие государства-члены ЕС.

В ЕК уточняют, что цифровой зеленый сертификат — это временная мера, которую приостановят, как только ВОЗ объявит об окончании чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Предложение Еврокомиссии должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.