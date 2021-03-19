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19.03.2021, 17:42

На замке: с 22 марта въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из 4 стран Европы

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Foto: Shutterstock
К сожалению, почти во всех странах Европы наблюдается увеличение численности заразившихся. В это время у наших соседей - Латвии и Литвы - за последние две недели уровень заболеваемости снижается.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Эстонии (1553,1 ↑) и Чехии (1518,3 ).

Далее следуют: Венгрия (934,2 ), Мальта (693,4 ), Сан-Марино (635,6 ↓), Словакия (567,9 ), Кипр (556,8 ), Швеция (545,9 ), Польша (542,1 ), Италия (499,4 ), Словения (489,3 ), Франция (468,9 ), Монако (456,4 ), Болгария (453,4 ), Андорра (442,4 ), Нидерланды (402,9 ), Латвия (398,1 ), Люксембург (391,6 ), Австрия (388,3 ), Бельгия (328,4 ), Румыния (303,1 ), Лихтенштейне (302,0 ↓), Греция (280,3 ), Литва (223,5 ), Швейцария (220,5 ), Хорватия (199,8 ), Норвегия (175,8 ), Финляндия (167,8 ), Дания (161,1 ) и Германия (154,8 ).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии ( 15,1 ), Португалии (92,8 ), Ирландия (144,0 ) и Испания (146,6 ↑).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 22 по 28 марта 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать только из 4 стран: Исландии, Ирландии, Испании и Португалии.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.

Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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