На замке: с 22 марта въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из 4 стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Эстонии (1553,1 ↑) и Чехии (1518,3 ↓).

Далее следуют: Венгрия (934,2 ↑), Мальта (693,4 ↑), Сан-Марино (635,6 ↓), Словакия (567,9 ↑), Кипр (556,8 ↑), Швеция (545,9 ↑), Польша (542,1 ↑), Италия (499,4 ↑), Словения (489,3 ↓), Франция (468,9 ↑), Монако (456,4 ↓), Болгария (453,4 ↑), Андорра (442,4 ↓), Нидерланды (402,9 ↑), Латвия (398,1 ↓), Люксембург (391,6 ↓), Австрия (388,3 ↑), Бельгия (328,4 ↑), Румыния (303,1 ↑), Лихтенштейне (302,0 ↓), Греция (280,3 ↑), Литва (223,5 ↓), Швейцария (220,5 ↑), Хорватия (199,8 ↑), Норвегия (175,8 ↑), Финляндия (167,8 ↑), Дания (161,1 ↑) и Германия (154,8 ↑).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии ( 15,1 ↑), Португалии (92,8 ↓), Ирландия (144,0 ↓) и Испания (146,6 ↑).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 22 по 28 марта 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать только из 4 стран: Исландии, Ирландии, Испании и Португалии.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.