Около половины собирающихся в поездку людей по-прежнему не бронируют время для прохождения теста на коронавирус
В случае неизбежной необходимости поехать в другую страну пассажир должен доказать, что он не является переносчиком коронавируса. Confido уже на протяжении более месяца предоставляет пассажирам возможность прохождения теста в аэропорту, а несколько дней назад еще один пункт тестирования был открыт для тех, кто отправляется в поездку на судне из Таллиннского порта. Пункт тестирования, находящийся в терминале D Таллиннского порта, открыт в соответствии со временем отправления судов по рабочим дням с 6:00 до 21:00, в субботу с 6:00 до 18:00 и в воскресенье с 9:00 до 21:00.
“Число тестирований в последние недели было относительно стабильным, а в самые оживленные промежутки времени мы увеличивали число работников пунктов тестирования, чтобы обеспечить обслуживание всех клиентов. К сожалению, по-прежнему очень велико число тех людей, которые приезжают в аэропорт или порт, не забронировав время прохождения теста, что усложняет планирование работы, может обуславливать задержки допуска людей к прохождению теста, а в худших случаях даже приводить к опозданию на самолет или судно. Поэтому все люди, которым нужно успеть на самолет или судно, обязательно должны бронировать время”, — подчеркнула координатор пунктов тестирования Confido Лийз Адер.
Время прохождения теста можно забронировать на сайте Confido по адресу https://www.confido.ee/ru/testirovanie-na-koronavirus/.
Требования по части тестов, проходимых перед поездками, разнятся, и каждый человек должен сам уточнять, какой тест и за сколько часов до прибытия в страну должен быть сделан. Пассажиры могут проходить PCR-тесты и тесты на антиген. “При выборе теста, проходимого перед поездкой, следует ознакомиться с требованиями страны назначения. Поскольку обстоятельства быстро меняются, страны меняют свои требования, не предупреждая об этом сильно заблаговременно. Поэтому требования по части въезда в страну следует уточнять непосредственно перед поездкой. Например, на прошлой неделе Голландия установила требование, согласно которому при въезде в страну необходимо предъявлять результат теста на антиген, сделанного за четыре часа до вылета, однако на сегодняшний день этот промежуток времени увеличен до 24 часов”, — прокомментировала Адер.
Страны, которые при въезде акцептируют результат теста на антиген с сертификатом, доказывающим прохождение теста: