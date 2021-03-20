Около половины собирающихся в поездку людей по-прежнему не бронируют время для прохождения теста на коронавирус

В случае неизбежной необходимости поехать в другую страну пассажир должен доказать, что он не является переносчиком коронавируса. Confido уже на протяжении более месяца предоставляет пассажирам возможность прохождения теста в аэропорту, а несколько дней назад еще один пункт тестирования был открыт для тех, кто отправляется в поездку на судне из Таллиннского порта. Пункт тестирования, находящийся в терминале D Таллиннского порта, открыт в соответствии со временем отправления судов по рабочим дням с 6:00 до 21:00, в субботу с 6:00 до 18:00 и в воскресенье с 9:00 до 21:00.

“Число тестирований в последние недели было относительно стабильным, а в самые оживленные промежутки времени мы увеличивали число работников пунктов тестирования, чтобы обеспечить обслуживание всех клиентов. К сожалению, по-прежнему очень велико число тех людей, которые приезжают в аэропорт или порт, не забронировав время прохождения теста, что усложняет планирование работы, может обуславливать задержки допуска людей к прохождению теста, а в худших случаях даже приводить к опозданию на самолет или судно. Поэтому все люди, которым нужно успеть на самолет или судно, обязательно должны бронировать время”, — подчеркнула координатор пунктов тестирования Confido Лийз Адер.

Время прохождения теста можно забронировать на сайте Confido по адресу https://www.confido.ee/ru/testirovanie-na-koronavirus/.