ВИДЕО | Стая из 75 косаток устроила расправу над синим китом на глазах у туристов

Джемма Шарп из Западной Австралии организует прогулки для туристов, которые хотят понаблюдать за китами и другими крупными морскими обитателями. В марте она и ее группа из 40 путешественников застали одну из самых кровожадных сцен: 75 косаток набросились на синего кита, пишет Daily Mail.

Синие и горбатые киты, а также полосатики заходят в воды Австралии ненадолго. Самый опасный для них район — залив Бремер. Там их могут поджидать стаи голодных косаток. Так и произошло с взрослым синим китом. По словам Джеммы, он просто оказался не в то время и не в том месте.

Первой из стаи к синему киту отправилась самка-матриарх. Она, по словам Джеммы, около трех часов гоняла кита в воде, чтобы тот выбился из сил. Однако кит оказался довольно сильным. Тогда косатка укусила его за хвост, тем самым отвлекла кита, а в это время на помощь матриарху пришла вся стая.

В итоге косаткам удалось убить кита. Джемма рассказала, что ей и ее туристам даже удалось увидеть последний вздох животного. После этого тело кита пропало под водой.

“Это был потрясающий момент. Пищу получили не только косатки. Вероятно, к ним присоединятся и акулы”, — сказала Джемма.

Туристы на борту с состраданием и пониманием отнеслись к увиденному. По словам Джеммы, они поняли, насколько это важный момент.