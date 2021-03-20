20.03.2021, 14:15
Финляндия в очередной раз стала самой счастливой страной мира по версии ООН. Какое место в рейтинге занимает Эстония?(2)
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Финляндия в четвертый раз названа самой счастливой страной мира по версии Организации объединенных наций, сообщаетcя в отчете организации.
В десятку самых счастливых государств также вошли Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. США оказались на 14-м месте, Великобритания — на 18-й позиции, а Франция на — 20-й.
Эстония заняла в рейтинге 28 место. Литва — 29 место, Латвия — 34 место.
Из других стран СССР 33-е место в рейтинге заняла Киргизия, Казахстан на 36-м, Молдавия на 49-м, Россия на 60-м, Таджикистан на 62-м, Украина на 69-м, Грузия на 73-м.
При этом самыми несчастными стали Зимбабве и Танзания.
В рейтинге ООН берется к сведению ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие факторы.