Новая набережная, модные рестораны и пляжные кафе: этим летом Пярну может стать стильным курортом европейского масштаба(11)
Несмотря на то, что до летнего сезона еще есть пару месяцев, на Пярнуском пляже уже вовсю кипит работа. В ближайшее время суеты там прибавится, потому что к началу июня запланировано открытие не только обновленного променада, но и модных точек общественного питания. Так что скоро вам больше не придется ехать на Средиземное море, чтобы насладиться прекрасным отдыхом на пляже — лучшие европейские традиции будут применены и в Эстонии.
Таллиннские рестораторы завоевывают Пярну
“Я как раз возвращаюсь из Пярну. Мы ездили туда посмотреть, как обстоят дела”, — сказал Мартти Сийманн, один из владельцев лучших столичных ресторанов Noa, Paju Villa и Tuljak. Принадлежащая ему и Тынису Сийгуру компания OKO restoranid OÜ вместе с OÜ Martens Maja выиграли на недавнем конкурсе, который проводила Пярнуская горуправа, право заключить десятилетний договор на открытие двух ресторанов на местном пляжном променаде. Всего на набережной нашей летней столицы разыгрывалось три места для заключения подобных договоров.
Вместе с местным застройщиком в течение ближайших месяцев на пляже Пярну должны появиться три совершенно новых по концепции и содержанию ресторана. Один из них запланирован на продолжении улицы Сиде, другой — у выхода на пляж с улицы Куусе и третий — на Куусе 8. На продолжении улицы Сиде победители конкурса планируют здание ресторана с воздушной U-образной архитектурой, а поблизости — коктейль-бар под открытым небом, который расположится на круглой деревянной площадке с обзором на 360 градусов. В коктейль-баре можно будет заказать не только напитки и закуски, но и еду из ресторана. На Куусе 8 будет также построен новый ресторан, но так как это очень большая по площади территория, то здесь предполагается возведение интересной детской площадки под открытым небом.
“Время трудное, но мы не можем останавливаться в развитии”, — объяснил Сийманн, почему они решили побороться за право открыть свои торговые точки на территории Пярнуского пляжа. Хотя изначально у владельцев OKO restoranid OÜ был план расширяться в Финляндии, но из-за пандемии коронавируса ситуация осложнилась и свободно ездить в Финляндию уже сложнее. “Невозможно открыть ресторан в другой стране по Zoom”, — пояснил руководитель сети ресторанов. Но идей и планов у Сиймана и Сийгура очень много.
Недавно они также приняли участие в аналогичном конкурсе в Тарту, где выиграли право следующие пять лет управлять кафе на берегу Эмайыги недалеко от рыночного здания.
Сийман признает, что если раньше они не рассматривали возможность открытия ресторанов за пределами Таллинна, то в результате коронавирусного кризиса пришлось пересмотреть свои приоритеты. “Год или два назад я бы особо не задумался о Пярну или Тарту, но все мы помним, каким было прошлое лето и что нам пришлось пережить. Мы справимся за счет лета”, — сказал он.
Владельцы столичной компании OKO restoranid OÜ признают, что связывают с Пярну большие надежды, поэтому хотят открыть там с одной стороны что-то совершенно новое и необычное, а с другой — до боли знакомое и родное. “Моя бабушка жила в Пярну — там же, где мы сейчас ведем строительство. Это был пляж моего детства, квартира бабушки находилась в 300 метрах от этого места”, — рассказывает Сийманн. В судьбе шеф-повара Тыниса Сийгура Пярну и вилла Амменде также сыграли не последнюю роль. “Наш бизнес — это эмоциональное дело, ты должен почувствовать связь с этим местом. Обе эти территории нам близки”, — говорит Сийманн.
Во время конкурса владельцы ресторанов OKO обратились к пярнуским застройщикам из компании Martens Maja, которые и разработали проекты зданий новых ресторанов. “Я знал, что они сумасшедшие патриоты Пярну, поэтому спросил, не заинтересованы ли они”, — сказал Сийманн. “Я был удивлен, что за столь короткое время они подготовили потрясающий проект”, — добавил он.
Результат конкурса стал неожиданностью
Третий контракт на постройку прибрежного ресторана выиграла Маарит Кыргекиви, владелица нескольких пярнуских кафе и ресторанов. В ближайшие месяцы она откроет у выхода на пляж с улицы Куусе новое летнее кафе Oasis. По словам Маарит, это будет очень уютное место отдыха с простым меню, ориентированным на семьи с детьми. Это будет довольно просторное здание не только с летней террасой, но и большая закрытая часть, которая позволит продлить летний сезон и обслуживать клиентов в более холодное время.
“Поскольку я со своей компанией уже много лет работаю на пляже, у меня много планов, идей и пожеланий”, — сказала Кыргекиви, управляющая пярнуским кафе Mum Cafe и рестораном средиземноморской кухни Ferro. Она признается, что раньше из-за быстротечного летнего сезона никак не могла решиться на расширение своего бизнеса и остерегалась принятия важных решений.
“На этот раз я набралась смелости и решила попробовать. И очень удивилась, когда получила одобрительный ответ”, — сказала Кыргекиви. Она знала, что конкуренция была очень сильной. При этом наибольший интерес и самая ожесточенная борьба среди участников шла как раз за место, которое в итоге досталось Маарит.
“На территории запланированы два просторных здания, которые будут соединены между собой террасами и навесами, где можно будет спрятаться как от солнца, так и от дождя. Ключевые слова: воздушность, легкость, плетеная мебель и освещение, морские аксессуары, пышные растения, чудесные виды на море и набережную ”, — рассказала Маарит Кыргекиви. По ее уверениям, ее кафе будет сотрудничать с местными производителями и хуторскими хозяйствами — приобретать изделия ручной работы, а также свежие ягоды и овощи, сладости и мясные продукты.
К сожалению, из-за введенных ограничений сроки сдвигаются и возникает целый ряд трудностей в процессе строительства. Но, как говорит Маарит, они делают все возможное, чтобы открыть двери кафе уже в июне.
Новый старый Пярну
Всего на конкурс было подано 17 заявок от 14 компаний из Таллинна, Тарту, Выру и самого Пярну. Победителям город отдаст в использование все три упомянутые бизнес-площадки на период 2021-2030 годов. Сезонные заведения общественного питания будут работать в течение лета — с 15 мая по 15 сентября. По словам Арго Мяттаса, главного специалиста в области предпринимательства города Пярну, такое большое количество предложений свидетельствует о заинтересованности рестораторов в расширении своего бизнеса на территории пярнуского пляжа.
Кроме трех новых ресторанов, на Пярнуском пляже в этом году появятся специальные торговые домики известной ресторанной сети Uulits, специализирующейся на уличной еде.
“Если не будет никаких проблем, то к началу июня мы будем готовы. В настоящее время согласовываем чертежи наших торговых площадок с архитектурной фирмой, чтобы все выглядело как можно лучше”, — сказал Артур Парм, владелец Uulits и ряда других мест общественного питания.
Но и это еще не все. Этим летом в Пярну продолжит свою работу и необычный автобусный бар Põks, полюбившийся местным жителям и отдыхающим.