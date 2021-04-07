Новая набережная, модные рестораны и пляжные кафе: этим летом Пярну может стать стильным курортом европейского масштаба

“Время трудное, но мы не можем останавливаться в развитии”, — объяснил Сийманн, почему они решили побороться за право открыть свои торговые точки на территории Пярнуского пляжа. Хотя изначально у владельцев OKO restoranid OÜ был план расширяться в Финляндии, но из-за пандемии коронавируса ситуация осложнилась и свободно ездить в Финляндию уже сложнее. “Невозможно открыть ресторан в другой стране по Zoom”, — пояснил руководитель сети ресторанов. Но идей и планов у Сиймана и Сийгура очень много.

“Я как раз возвращаюсь из Пярну . Мы ездили туда посмотреть, как обстоят дела”, — сказал Мартти Сийманн, один из владельцев лучших столичных ресторанов Noa, Paju Villa и Tuljak. Принадлежащая ему и Тынису Сийгуру компания OKO restoranid OÜ вместе с OÜ Martens Maja выиграли на недавнем конкурсе, который проводила Пярнуская горуправа, право заключить десятилетний договор на открытие двух ресторанов на местном пляжном променаде. Всего на набережной нашей летней столицы разыгрывалось три места для заключения подобных договоров.

Несмотря на то, что до летнего сезона еще есть пару месяцев, на Пярнуском пляже уже вовсю кипит работа. В ближайшее время суеты там прибавится, потому что к началу июня запланировано открытие не только обновленного променада, но и модных точек общественного питания. Так что скоро вам больше не придется ехать на Средиземное море, чтобы насладиться прекрасным отдыхом на пляже — лучшие европейские традиции будут применены и в Эстонии.

Недавно они также приняли участие в аналогичном конкурсе в Тарту, где выиграли право следующие пять лет управлять кафе на берегу Эмайыги недалеко от рыночного здания.

Сийман признает, что если раньше они не рассматривали возможность открытия ресторанов за пределами Таллинна, то в результате коронавирусного кризиса пришлось пересмотреть свои приоритеты. “Год или два назад я бы особо не задумался о Пярну или Тарту, но все мы помним, каким было прошлое лето и что нам пришлось пережить. Мы справимся за счет лета”, — сказал он.



Владельцы столичной компании OKO restoranid OÜ признают, что связывают с Пярну большие надежды, поэтому хотят открыть там с одной стороны что-то совершенно новое и необычное, а с другой — до боли знакомое и родное. “Моя бабушка жила в Пярну — там же, где мы сейчас ведем строительство. Это был пляж моего детства, квартира бабушки находилась в 300 метрах от этого места”, — рассказывает Сийманн. В судьбе шеф-повара Тыниса Сийгура Пярну и вилла Амменде также сыграли не последнюю роль. “Наш бизнес — это эмоциональное дело, ты должен почувствовать связь с этим местом. Обе эти территории нам близки”, — говорит Сийманн.



Во время конкурса владельцы ресторанов OKO обратились к пярнуским застройщикам из компании Martens Maja, которые и разработали проекты зданий новых ресторанов. “Я знал, что они сумасшедшие патриоты Пярну, поэтому спросил, не заинтересованы ли они”, — сказал Сийманн. “Я был удивлен, что за столь короткое время они подготовили потрясающий проект”, — добавил он.

Результат конкурса стал неожиданностью