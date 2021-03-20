Побег из Эстонии в теплые страны: как эстонские знаменитости спасаются от ограничений в пандемию(12)
Бизнес-леди Инес Кару-Сало (36 лет) уже с начала года живет со своей семьей в испанской Марбелье.
По рассказам Инес, уровень заболеваемости в этом знаменитом испанском курортном городе то увеличивается, то уменьшается. Был период, когда власти ввели очень строгие ограничения на передвижение, все рестораны и торговые центры были закрыты. Но сейчас снова начались послабления, жизнь возвращается в прежнее русло. Хотя в общественных местах - как в помещениях, так и на улице - по-прежнему нужно носить маску.
“Мы очень редко бываем в людных местах, гуляем в основном в пределах нашего жилого района. Заказываем еду на дом, а в центр выходим раз или два в неделю. Старшая дочь ходит в здесь в детский садик, чтобы развиваться, общаться и играть со своими сверстниками. Благодаря этому я могу меньше беспокоиться о потребностях ребенка в течение дня и немного поработать”, — говорит Инес.
По словам Инес, план уехать в Испанию зародился еще во время ее второй беременности. Было решено дождаться подходящего момента, родить, сделать новорожденной все прививки в течение первых трех месяцев и тогда уезжать. Но основной причиной бегства из Эстонии была потребность в тепле и обилии солнца.
“Потребность кормящей матери в витаминах намного выше, потому что почти все забирает ребенок. У обоих моих детей билирубин (желчный пигмент — прим.ред) был выше нормы, и только под воздействием солнца их кожа приобрела нормальный цвет”, — рассказывает молодая мама. Она добавляет, что благодаря отъезду из Эстонии отпала необходимость покупать зимнюю одежду для детей. “С маленькими детьми в Испании лучше — они больше могут быть на улице, бегать по траве или по песку. А в отношении заражения осторожным нужно быть везде”.
Как долго они пробудут в Испании, Инес пока не знает.
За последние пять лет Дубай стал излюбленным местом отдыха семьи Ксении Костиной (36 лет). Там всегда тепло и туда легко добраться. В прошлом году семья купила в Дубае квартиру.
“Мы провели в Дубае две недели в декабре и четыре недели в начале года. У детей там появилось много друзей — веселая компания до позднего дня бегала по двору. В будущем, вероятно, будем все зимы проводить в Дубае, так как там есть много школ со схожей программой, как у нас. Так как в Эстонии все школы закрыли, мы снова скоро туда поедем. Тем более, что нам надо там быть по работе”, — рассказала Ксения.
В вопросах бизнеса в Дубае очень помог посол Эстонии в Объединенных Арабских Эмиратах Яан Рейнхольд. Ксения встретилась с ним в феврале прошлого года и получила много полезных советов. “Наша ИТ-платформа, с помощью которой можно продавать товары для здоровья через онлайн-каналы, вызвала большой интерес у местных бизнесменов. Отношение к Эстонии в Объединенных Арабских Эмиратах очень хорошее, и это, безусловно, поможет”, — говорит Ксения.
По словам Ксении, в ОАЭ в день в среднем проводится 270 тысяч тестов на коронавирус, из которых положительными оказываются около 2400 тестов, что не очень много для населения с численностью населения более 10 млн человек. Все крупные развлекательные мероприятия отменены, все носят маски, но в остальном продолжается нормальная жизнь. Ксения считает, что нет смысла сравнивать Эстонию и Объединенные Арабские Эмираты. “Во-первых, ОАЭ — одна из самых богатых стран, и они начали вакцинацию уже в начале ноября. Каждый день они делают столько же тестов, сколько в Эстонии в течение двух месяцев. Каждый раз для того, чтобы поехать в столицу Абу-Даби, надо делать экспресс-тест”, — говорит Ксения. “Во-вторых, это очень авторитарная страна, в которой граждане страны составляют лишь 10% населения. Все остальные — иммигранты, которые должны подчиняться закону. Ни у кого даже мысли не возникает, чтобы не носить маску. Иначе сначала вы получаете предупреждение, затем - большой штраф и, как я думаю, вас вышлют из страны”.
Ксения считает, что как предыдущее, так и нынешнее правительство Эстонии действовали по мере возможности. “В полном локдауне тоже нет ничего хорошего — очень многие люди потеряют работу, а это еще больше повлияет на их психическое здоровье и семейные отношения”.
Организатор мероприятий Рено Хекконенс (46 лет) купил билеты на Занзибар с возможностью изменить дату обратного вылета. Изначально он планировал провести там три недели, но теперь думает продлить свой отдых, если ситуация в Эстонии не улучшится.
По словам Рено, организовать путешествие в Танзанию было легко. Даже проще, чем сходить в спортзал в Эстонии. Ему надо было сделать в Таллинне тест на коронавирус и затем предъявить его при посадке в самолет в аэропорту. На обратном пути тест надо будет сдавать в Танзании. “Здесь никого этот тест не интересует, но его требуют только потому, что международные авиакомпании хотят выглядеть лояльными в борьбе с COVID-19. Настоящий цирк, не имеющий ничего общего с профилактикой вирусов”.
Рено считает, что во многих местах Танзании сейчас намного безопаснее, чем в Эстонии. “И без лицемерия, как в Эстонии, что сегодня все закрыто, а завтра открыто. Жизнь здесь продолжается”.
Конечно, Рено был бы счастлив, если была бы работа и можно было бы чем-то заниматься. Но, как известно, все мероприятия запрещены, деятельность развлекательного бизнеса приостановлена на неопределенный срок. "В моей сфере, где задействовано большое количество посетителей концертов и фестивалей, работы нет”, - говорит он.
Рено решил, что до тех пор, пока он не сможет снова заняться делами, нужно наслаждаться жизнью. Он рассказал, что в мае прошлого года президент Танзании молился со всем народом, чтоб коронавирус отступил и пощадил страну. Бог услышал их молитвы - с тех пор коронавируса в стране нет, никакого тестирования не проводится. “На данный момент здесь все так, как будто ничего и не происходит — ни масок, ни другого COVID-безумия. Жизнь прекрасна, люди ею наслаждаются. Я много читаю и пишу. Занимаюсь спортом, езжу по стране. Обычная туристическая жизнь. Ограничений нет нигде. Все открыто, люди добрые и отзывчивые”, — добавил он.
Сексуальная звезда эстонского Instagram Анита Сибул (22 года) большую часть февраля и марта провела за границей. Сначала она была на Мальдивах, затем на пару дней вернулась в Эстонию, после чего улетела на Тенерифе. Находясь там, Анита узнала, что в Эстонии вновь вводят строгие ограничения и решила продлить свое пребывание на Канарских островах.
"Я могу везде работать. Узнав о новых ограничениях и просмотрев календарь, я подумала, что с таким же успехом могу остаться еще на неделю", - говорит Анита. К сожалению, все билеты на обратный рейс через неделю уже были раскуплены.
Чтобы попасть как на Тенерифе, так и на Мальдивы, надо было сдать тест на коронавирус, получить негативный результат и предъявить документ по прибытии в аэропорту. Такой же тест надо была сдать на Мальдивах перед возвращением домой. "Так как почти на каждом небольшом острове есть свой отель, то в каждой гостинице есть свой врач, который упрощает весь процесс тестирования», - рассказывает Анита.
По ее словам, никаких ограничений на Мальдивах не было, так как острова крошечные, персонала не так много и туристы могут чувствовать себя в абсолютной безопасности. "Попасть на острова можно только с негативным результатом теста. Работников, которые круглогодично работают на курорте, постоянно тестируют, так что в этом раю действительно нет коронавируса.
На Тенерифе ситуация была немного сложнее, но все же не настолько плохой, чтобы испортить настроение. Маски приходилось носить везде, кроме пляжа, у бассейна, в ресторанах и кафе. Именно в этих местах Анита и проводила большую часть своих солнечных каникул. Случаев заболевания коронавирусом очень мало, особенно в туристических местах отдыха, куда попасть можно только при предъявлении отрицательного результата теста на COVID-19. «Мы арендовали мотоцикл и катались на нем по острову. Там я действительно чувствовала себя намного безопаснее. Неважно, где я работаю и учусь, я все могу делать по интернету. Почему бы не воспользоваться этой возможностью! На данный момент мне кажется, что путешествовать безопаснее, чем оставаться в Эстонии", - говорит она.
Авторы самого читаемого семейного блога в Эстонии marimell.eu Мари-Леэн Альберс (33 года) и Меэлис Томсон (35 лет) со своими двумя детьми, младшему из которых недавно исполнилось всего два месяца, отдыхают в Шарм-эль-Шейхе, куда улетели сразу же, как школы перевели на дистанционное обучение.
"В интересах психического здоровья это рекомендуется всем, у кого есть возможность хорошо отдохнуть. В Эстонии люди негативно относятся к происходящему, а в Египте этого не чувствуется", - говорит Меэлис.
По словам пары, когда ограничения в Эстонии стали строже, многие уже находившиеся в Египте туристы решили продлить свой отдых и не возвращаться домой. "Мы тоже решили, что можем остаться здесь на более длительный период. У нас уже много лет есть свой консультант по путешествиям в фирме Go Travel, который всегда находит для нас лучшие предложения - через нее мы продлили свое пребывание в Египте. На это потребовалось всего пару часов. К счастью, мы остались в том же отеле, хотя там обычно все распродано на несколько месяцев вперед".
"Мне кажется, что здесь очень безопасно - везде установлены дезинфицирующие средства, еду подают отдельно, все носят маски и резиновые перчатки, все постояльцы гостиницы сдали тест на коронавирус и получили негативный результат. Мне кажется, что это как закрытый рай", - говорит Мари-Леэн.