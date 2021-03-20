Побег из Эстонии в теплые страны: как эстонские знаменитости спасаются от ограничений в пандемию

Бизнес-леди Инес Кару-Сало (36 лет) уже с начала года живет со своей семьей в испанской Марбелье.

По рассказам Инес, уровень заболеваемости в этом знаменитом испанском курортном городе то увеличивается, то уменьшается. Был период, когда власти ввели очень строгие ограничения на передвижение, все рестораны и торговые центры были закрыты. Но сейчас снова начались послабления, жизнь возвращается в прежнее русло. Хотя в общественных местах - как в помещениях, так и на улице - по-прежнему нужно носить маску.

“Мы очень редко бываем в людных местах, гуляем в основном в пределах нашего жилого района. Заказываем еду на дом, а в центр выходим раз или два в неделю. Старшая дочь ходит в здесь в детский садик, чтобы развиваться, общаться и играть со своими сверстниками. Благодаря этому я могу меньше беспокоиться о потребностях ребенка в течение дня и немного поработать”, — говорит Инес.

По словам Инес, план уехать в Испанию зародился еще во время ее второй беременности. Было решено дождаться подходящего момента, родить, сделать новорожденной все прививки в течение первых трех месяцев и тогда уезжать. Но основной причиной бегства из Эстонии была потребность в тепле и обилии солнца.

“Потребность кормящей матери в витаминах намного выше, потому что почти все забирает ребенок. У обоих моих детей билирубин (желчный пигмент — прим.ред) был выше нормы, и только под воздействием солнца их кожа приобрела нормальный цвет”, — рассказывает молодая мама. Она добавляет, что благодаря отъезду из Эстонии отпала необходимость покупать зимнюю одежду для детей. “С маленькими детьми в Испании лучше — они больше могут быть на улице, бегать по траве или по песку. А в отношении заражения осторожным нужно быть везде”.

Как долго они пробудут в Испании, Инес пока не знает.