Международный день лесов | В природе нет ценностей, они — в головах людей

Мы — часть леса

“Да что же вы так безжалостно лес-то вырубаете? — спрашивает меня собеседник, когда узнает, что я лесной работник. — Лес же беречь надо и защищать!”.

И тут я чувствую себя как дьявол перед святым духом. Ну вот как растолковать человеку, что нет у простого лесного труженика ни хвоста, ни рогов?

Что ж, у страха глаза велики, надо, думаю, уточнить его размер: “И где тут лес безжалостно вырубили?”.

“А вот там, у шоссе, считай сотню метров оголили, оставили какой-то десяточек деревьев, наверно пила на них сломалась… да какие-то ошметки сухие оставили, их ведь не продашь”.

Думаю, начни я рассказывать про семенные деревья, сразу получил бы в табло.

У нас же в современном обществе полная демократия: кто угодно может высказываться, о чем угодно. И каналов информации, куда можно сливать свои измышлизмы, полным-полно.

Лесов в Эстонии много, дерево намного выше человека, люди много путешествуют по Эстонии и много, как им кажется, видят. Вырубки не остаются незамеченными, но о существовании многих других работ, проводимых в лесу, в том числе о лесопосадках, мало кто задумывается.

Лес — это жилище, среда и… источник сырья. Э-э, стоп — нельзя ли без последнего? Ладно там черничку собрать, грибочки замариновать или березовую веточку в вазу, но валить деревья-то зачем?

И вот на каждое рождество в СМИ повсеместно звучит давно знакомое причитание: за праздники погибают тысячи и тысячи молодых елочек! Атмосферу праздника люди пытаются вдохнуть и в деревья, и в итоге расстраиваются не по-детски. Зато летом спокойненько изувечивают наступающую с края двора ольху, и никому не приходит в голову наделить ее страдающей душой.

В природе нет ценностей, они — в головах людей