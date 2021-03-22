На этой неделе въехать в Эстонию без ограничений можно из четырех стран Европы

По сравнению с прошлой неделей из списка стран, по прибытии из которых не применяются ограничения, исчезли Норвегия, Дания и Германия, так как там повысился уровень заболеваемости COVID-19.

Согласно установленным правилам, без ограничений въезжать в Эстонию можно из стран, в которых показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет менее 150 случаев на 100 000 жителей. При въезде в Эстонию из остальных европейских стран действует требование 10-дневной самоизоляции. Период самоизоляции можно сократить, дважды сдав тест на COVID-19 в течение недели.

Исключения сделаны для прибывающих из Латвии, Литвы и Финляндии, если они получили отрицательный результат теста на коронавирус в течение 72 часов до въезда в Эстонию или же непосредственно в Эстонии.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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