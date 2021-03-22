ИДЕМ В МУЗЕЙ | Виртуальная выставка в Fotografiska: “Беларусь будущего. Сила женской воли”

Сразу после президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси начались обширные протесты, за которыми последовали жестокие задержания. Но регулярные субботние женские марши изменили направление протестов — мирные, бесстрашно противостоящие патриархальному правительству, женщины стали новым символом сопротивления.

Выставка Fotografiska состоит из документальных фотографий Дарьи Бурякиной, Ирины Ореховской, Нади Бужан и Ольги Шукайло, чьи работы отражают развитие протестов, начиная с задержаний, цепей солидарности, женских маршей, заканчивая символическими прогулками женщин с цветами по городу.

Выставка “Беларусь будущего. Сила женской воли“ — история о силе человечности, повествование о мечтах людей о лучшей жизни в своей стране и об их возможностях бороться за это.

Больше информации о виртуальной выставке можно узнать ЗДЕСЬ.